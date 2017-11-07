НАЗК проведе повну перевірку декларацій 19 чиновників

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій 19 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано у повідомленні.

Зокрема, будуть перевірені декларації першого заступники Глави Адміністрації Президента Віталія Ковальчука, міського голови Краматорська Андрія Панкова, заступника голови Рахункової палати Олександра Яременка, начальника відділу прокуратури міста Києва Миколи Баранова та інших.

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, які стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Перевірка триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення.

Як повідомляв УНН, в Україні запустили чат-бота для заповнення е-декларацій.