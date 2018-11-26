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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК проверит декларации главы Запорожской ОГА

НАПК проверит декларации главы Запорожской ОГА

Киев  •  УНН

 • 7303 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций 11 чиновников, среди которых народный депутат, судья Верховного Суда и ректор одесского вуза. А также объявило о проверке декларации за 2016 год председателя Запорожской ОГА, в отношении которой у НАБУ возникли вопросы. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании утвердило результаты проверок деклараций в отношении 11-ти субъектов декларирования”, — говорится в сообщении.

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Соответствующие проверки 10-ти из них начинались на основании обращений правоохранительных органов (в отношении 3-х человек), общественных организаций (в отношении 4-х человек) и физических лиц-обличителей ( в отношении 3-х лиц). Информация, указанная в таких обращениях о возможном отображении недостоверных сведений, подтвердилась в отношении 6-ти должностных лиц и частично подтвердилась в отношении еще 2-х человек. Что касается других 2-х должностных лиц сведения не были подтверждены.

Так, результаты проверок деклараций утверждены по:

  • Бандурову Владимиру Владимировичу, народному депутату Украины, за 2015 год (исправленная).
  • Бендику Ярославу Николаевичу, заместителю прокурора Киевской области, за 2016 год.
  • Брицкому Владимиру Михайловичу, сельскому главе Миженецького сельского совета Старосамборского района Львовской области, за 2016 год.
  • Гунько Наталье Ивановне, депутату Киевского областного совета, за 2016 год (исправленная).
  • Запорожану Валерию Николаевичу, ректору Одесского национального медицинского университета, за 2016 год.
  • Корсуну Роману Александровичу, прокурору отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов СБУ и ГПСУ Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год.
  • Мартынюк Яне Александровне, начальнику следственного отделения Ирпенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области, за 2015 (исправленная) и 2016 год.
  • Патоке Елене Петровне, начальнику отдела по вопросам бухгалтерского учета и отчетности исполнительного аппарата Бородянского поселкового совета Киевской области, за 2016 год.
  • Симоненко Валентине Николаевне, судье Верховного Суда, за 2015 год.
  • Хмельнюку Валерию Яковлевичу, председателю Черноморского городского совета Одесской области, за 2016 и 2017 (исправленная) годы.
  • Шевцову Алексею Викторовичу, директору коммунального предприятия “Жилбудсервис”, за 2016 (исправленная) год.

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Также на заседании были приняты решения о начале проверки деклараций в отношении 4-х человек. Решение о начале соответствующих проверок были приняты на основании анализа обращений государственных органов (по 1-му лицау, общественных организаций (по 2-м лицам) и по обращению НАБУ (по 1-му лицу) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, которые содержали фактические данные, что могут быть проверены.

Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:

  • Брылем Константином Ивановичем, председателем Запорожской областной государственной администрации, в части новых сведений, полученных от НАБУ, за 2016 год.
  • Красновым Егором Владимировичем, судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за 2017 (исправленная) год.
  • Личманом Леонидом Григорьевичем, судьей, председателем Малиновского районного суда города Одессы, за 2015 (исправленная), 2016 и 2017 годы.
  • Мачульским Григорием Николаевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы (в должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда).

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Кроме того, НАПК приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций в отношении 15-ти судей и городского головы города Южный.

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