НАЗК перевірить декларації голови Запорізької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати перевірок декларацій 11 осіб, серед яких народний депутат, суддя Верховного Суду та ректор одеського вишу. А також оголосило про перевірку декларації за 2016 рік голови Запорізької ОДА, щодо якої у НАБУ виникли питання. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні затвердило результати перевірок декларацій 11-ти суб’єктів декларування”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідні перевірки щодо 10-ти з них розпочинались на підставі звернень правоохоронних органів (щодо 3-х осіб), громадських організацій (щодо 4-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб). Інформація, вказана у таких зверненнях про можливе відображення недостовірних відомостей, підтвердилась щодо 6-ти посадовців та частково підтвердилася стосовно ще 2-х осіб. Щодо інших 2-х посадових осіб відомості не були підтверджені.
Так, результати перевірок декларацій затверджені щодо:
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- Бандурова Володимира Володимировича, народного депутата України, за 2015 рік (виправленої).
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- Бендика Ярослава Миколайовича, заступника прокурора Київської області, за 2016 рік.
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- Брицького Володимира Михайловича, сільського голови Міженецької сільської ради Старосамбірського району Львівської області, за 2016 рік.
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- Гунько Наталії Іванівни, депутата Київської обласної ради, за 2016 рік (виправленої).
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- Запорожана Валерія Миколайовича, ректора Одеського національного медичного університету, за 2016 рік.
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- Корсуна Романа Олександровича, прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, за 2016 рік.
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- Мартинюк Яни Олександрівни, начальника слідчого відділення Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, за 2015 (виправленої) та 2016 роки.
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- Патоки Олени Петрівни, начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Бородянської селищної ради Київської області, за 2016 рік.
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- Сімоненко Валентини Миколаївни, судді Верховного Суду, за 2015 рік.
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- Хмельнюка Валерія Яковича, голови Чорноморської міської ради Одеської області, за 2016 та 2017 (виправленої) роки.
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- Шевцова Олексія Вікторовича, директора комунального підприємства “Жилбудсервіс”, за 2016 рік (виправленої).
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Також на засіданні були ухвалені рішення про початок перевірки декларацій 4-х осіб. Рішення про початки відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень державних органів (щодо 1-ї особи), громадських організацій (щодо 2-х осіб) та за зверненням НАБУ (щодо 1-ї особи) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені.
Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:
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- Брилем Костянтином Івановичем, головою Запорізької обласної державної адміністрації, в частині нових відомостей, отриманих від НАБУ, за 2016 рік.
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- Красновим Єгором Володимировичем, суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, за 2017 рік (виправленої).
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- Лічманом Леонідом Григоровичем, суддею, головою Малинівського районного суду міста Одеси, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.
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- Мачульським Григорієм Миколайовичем, суддею Вищого господарського суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки (на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду).
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Крім того, НАЗК ухвалило рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій 15-ти суддів та міського голови міста Южне.