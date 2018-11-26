НАЗК перевірить декларації голови Запорізької ОДА

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати перевірок декларацій 11 осіб, серед яких народний депутат, суддя Верховного Суду та ректор одеського вишу. А також оголосило про перевірку декларації за 2016 рік голови Запорізької ОДА, щодо якої у НАБУ виникли питання. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.