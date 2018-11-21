НАЗК заявило до НАБУ на нардепа Голубова

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації народного депутата Дмитра Голубова за 2016 рік виявило ознаки кримінального правопорушення – незаконного збагачення. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“НАЗК за результатами повної перевірки декларації народного депутата Голубова Дмитра Івановича виявило ознаки кримінального правопорушення — незаконного збагачення. Ще 2 посадовці подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак правопорушень затверджені на засіданні НАЗК та направлені до НАБУ та НПУ”, — йдеться у повідомленні.

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Висновки складено стосовно народного депутата Голубова Дмитра Івановича, депутата Селидівської міської ради Донецької області Мірумяна Артура Григоровича та головного лікаря комунального закладу “Вишгородська районна центральна лікарня” Клюзка Івана В’ячеславовича.

Дмитро Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні та дружини грошові активи на загальну суму в гривневому еквіваленті 14 мільйонів 166 тисяч 58 гривень, законність походження яких не підтверджено доказами. Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютою Bitcoin, однак жодних документів, які б підтверджували відповідні факти, не надав.

Артур Мірумян, подаючи декларацію за 2017 рік, не вказав частку нежитлового приміщення вбудовано-прибудованого громадсько-культурного центру, автомобіль дружини, а також недостовірно задекларував отриманий від різних джерел дохід. Загалом встановлено зазначення депутатом недостовірних відомостей на суму 2 мільйона 243 тисяч 835 гривень.

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Обґрунтовані висновки щодо депутатів направлені до Національного антикорупційного бюро.

Іван Клюзко у декларації за 2016 рік не вказав належні йому 2 земельні ділянки, садовий будинок, водний транспортний засіб, власну заробітну плату. Крім того, посадовець не вказав дружину як члена своєї сім’ї та відповідно її активи: 3 земельні ділянки, 2 квартири, автомобіль, отриманий у звітному році дохід. Загалом встановлено зазначення недостовірних відомостей на суму 1 мільйон 804 тисяч 860 гривень.

Відповідний обґрунтований висновок направлено до Національної поліції.

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Як повідомляв УНН, 16 листопада НАЗК заявило про ознаки корупції у декларації за 2016 рік нардепа Дмитра Голубова. А 19 листопада на сайті НАЗК з'явилась інформація про затвердження декларації народного депутата України Дмитра Голубова за 2016 рік.

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