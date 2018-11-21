НАПК заявило в НАБУ на нардепа Голубова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полной проверки декларации народного депутата Дмитрия Голубова за 2016 год выявило признаки уголовного преступления - незаконного обогащения. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“НАПК по результатам полной проверки декларации народного депутата Голубова Дмитрия Ивановича выявило признаки уголовного преступления — незаконного обогащения. Еще 2 чиновника подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов. Обоснованные выводы по выявлению признаков правонарушений утверждены на заседании НАПК и направлены в НАБУ и НПУ”, - говорится в сообщении.
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Выводы составлены в отношении народного депутата Голубова Дмитрия Ивановича, депутата Селидовского городского совета Донецкой области Мирумяна Артура Григорьевича и главного врача коммунального учреждения “Вышгородская районная центральная больница” Клюзко Ивана Вячеславовича.
Дмитрий Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные и женины денежные активы на общую сумму в гривневом эквиваленте 14 миллионов 166 тысяч 58 гривен, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой Bitcoin, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.
Артур Мирумян, подавая декларацию за 2017 год, не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от различных источников доход. Всего установлено декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму 2 миллиона 243 тысяч 835 гривен.
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Обоснованные выводы относительно депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро.
Иван Клюзко в декларации за 2016 не указал принадлежащие ему 2 земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы: 3 земельных участка, 2 квартиры, автомобиль, полученный в отчетном году доход. Всего установлены указания недостоверных сведений на сумму 1 миллион 804 тысяч 860 гривен.
Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальной полиции.
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Как сообщал УНН, 16 ноября НАПК заявило о признаках коррупции в декларации за 2016 год нардепа Дмитрия Голубова. А 19 ноября на сайте НАПК появилась информация об утверждении декларации народного депутата Украины Дмитрия Голубова за 2016 год.