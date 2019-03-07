НАПК направило в суд админпротоколы на директора ГП и депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд восемь админпротоколов за нарушение требований финансового контроля, в частности, в отношении депутатов, врача, директора госпредприятия и других. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК направило в суд 8 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков подачи деклараций, сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и декларирования заведомо недостоверных сведений", - указали в агентстве.
Как отмечается, в декларации за 2016 год депутата Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области Владимира Кудрявского НАПК нашло недостоверные сведения на 296 674 грн.
Также в суд направили админпротокол в отношении главного врача ГУ "Ильичевска бассейновая больница на водном транспорте Министерства здравоохранения Украины" и депутата Черноморского горсовета Елены Кузар, которая несвоевременно сообщила НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, приобретя в июле 2018 года половину квартиры в Одесской области стоимостью 190 000 грн.
Не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения в марте 2017 дохода - 97 485 грн директор ГП "Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" Роман Артюх.
Кроме этого, НАПК установило, что несвоевременно без уважительных причин подали декларации за 2017 год:
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- судья Самарского районного суда города Днепропетровска Андрей Сухоруков;
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- бывшая судья Веселовского районного суда Запорожской области Ольга Калабухова (после увольнения);
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- замдиректора ГУ "Центральная база специального медицинского снабжения Министерства здравоохранения Украины" Валентин Калицкий;
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- старший офицер отдела диспетчерского и оперативного контроля управления эксплуатации и содержания фондов Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Алексей Леконцев;
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- прокурор второго отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания обвинения Управления надзора в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Сумской области Валентина Московченко.
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Напомним, НАПК назвало ТОП-нарушения антикоррупционного законодательства за февраль.