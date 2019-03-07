НАЗК направило до суду адмінпротоколи на директора ДП та депутатів

ukru
22 березня, 17:51 • 83493 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 125365 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105724 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105504 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 93522 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102390 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151879 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168164 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154942 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 248842 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 54254 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 54457 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 34019 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 66093 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 28462 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 165353 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 248842 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211648 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196401 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 60608 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 56902 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72227 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53087 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84065 перегляди
Актуальне
НАЗК направило до суду адмінпротоколи на директора ДП та депутатів

НАЗК направило до суду адмінпротоколи на директора ДП та депутатів

Київ • УНН

 • 8270 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду вісім адмінпротоколів за порушення вимог фінансового контролю, зокрема, щодо депутатів, лікаря, директора держпідприємства та інших. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК направило до суду 8 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та декларування завідомо недостовірних відомостей", - вказали в агентстві.

Як зазначається, у декларації за 2016 рік депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області Володимира Кудрявського НАЗК знайшло недостовірні відомості на 296 674 грн. 

Також до суду направили адмінпротокол щодо головного лікаря ДЗ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України" та депутата Чорноморської міськради Олени Кузар, яка несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, придбавши у липні 2018 року половину квартири в Одеській області вартістю 190 000 грн.

Не повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані після отримання в березні 2017 року доходу — 97 485 грн директор ДП "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" Роман Артюх. 

Крім цього, НАЗК встановило, що несвоєчасно без поважних причин подали декларації за 2017 рік:

  • суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська Андрій Сухоруков;
  • колишня суддя Веселівського районного суду Запорізької області Ольга Калабухова (після звільнення);
  • заступник директора ДУ "Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України" Валентин Каліцький;
  • старший офіцер відділу диспетчерського та оперативного контролю управління експлуатації та утримання фондів Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олексій Леконцев;
  • прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення Управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Валентина Московченко.

Нагадаємо, НАЗК назвало ТОП-порушення антикорупційного законодавства за лютий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,346.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.71