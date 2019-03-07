НАЗК направило до суду адмінпротоколи на директора ДП та депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду вісім адмінпротоколів за порушення вимог фінансового контролю, зокрема, щодо депутатів, лікаря, директора держпідприємства та інших. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК направило до суду 8 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та декларування завідомо недостовірних відомостей", - вказали в агентстві.
Як зазначається, у декларації за 2016 рік депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області Володимира Кудрявського НАЗК знайшло недостовірні відомості на 296 674 грн.
Також до суду направили адмінпротокол щодо головного лікаря ДЗ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України" та депутата Чорноморської міськради Олени Кузар, яка несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, придбавши у липні 2018 року половину квартири в Одеській області вартістю 190 000 грн.
Не повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані після отримання в березні 2017 року доходу — 97 485 грн директор ДП "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" Роман Артюх.
Крім цього, НАЗК встановило, що несвоєчасно без поважних причин подали декларації за 2017 рік:
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- суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська Андрій Сухоруков;
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- колишня суддя Веселівського районного суду Запорізької області Ольга Калабухова (після звільнення);
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- заступник директора ДУ "Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України" Валентин Каліцький;
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- старший офіцер відділу диспетчерського та оперативного контролю управління експлуатації та утримання фондів Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олексій Леконцев;
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- прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення Управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Валентина Московченко.
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Нагадаємо, НАЗК назвало ТОП-порушення антикорупційного законодавства за лютий.