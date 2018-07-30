НАПК направило в суд 38 протоколов на главного коммунальщика Харькова

“НАПК приняло решение о направлении в суд 38 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий. Протоколы составлены в отношении директора коммунального предприятия Харьковского районного совета „Коммунэнерго“ Олега Левченкова”, - говорится в сообщении.

Национальное агентство установило, что чиновник, не сообщив в установленном законом порядке Харьковскому районнлму совету о наличии у него реального конфликта интересов, в течение 2016-2018 годов издавал приказы об установлении премий работникам предприятия, которыми премировал и своего сына.

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Нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении материальных поощрений является крайне распространенным среди чиновников. Напомним, ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Кроме того, по указанным нарушениям в деятельности директора коммунального предприятия внесено предписание председателю Харьковского районного совета Максиму Литвиненко.



Согласно предписанию, Национальное агентство требует принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности директора коммунального предприятия, обусловленного совместной работой со своим сыном, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

Напомним, НАПК внесло предписание председателю Антимонопольного комитета.