НАЗК направило до суду 38 протоколів на головного комунальника Харкова

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КИЇВ. 30 липня. УНН. НАЗК направило до суду 38 протоколів стосовно директора комунального підприємства м.Харків за встановлення премій в умовах конфлікту інтересів. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН. 

“НАЗК прийняло рішення про направлення до суду 38 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій. Протоколи складено стосовно директора комунального підприємства Харківської районної ради „Комуненерго“ Олега Левченкова”, — йдеться у повідомленні.

Національне агентство встановило, що посадовець, не повідомивши у встановленому законом порядку Харківську районну раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів, протягом 2016-2018 років видавав накази про встановлення премій працівникам підприємства, якими преміював і свого сина.

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Порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні матеріальних заохочень є вкрай поширеними серед посадовців. Нагадаємо, відповідальність за такі правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, щодо вказаних порушень у діяльності директора комунального підприємства внесено припис Голові Харківської районної ради Максиму Литвиненку.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності директора комунального підприємства, зумовленого спільною роботою зі своїм сином, провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Нагадаємо, НАЗК внесла припис голові Антимонопольного комітету.

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