НАПК: е-декларации подали только 413 нардепов

"Было достаточно разговоров, были попытки расшатать ситуацию и получить политические дивиденды, но мы выстояли и пришли к завершению первого этапа электронного декларирования. Могу отметить, что подача электронных деклараций состоялась", - отметил Р.Радецкий.

По его словам, на первом этапе декларирования, по состоянию на 24 часа 30 октября, зарегистрировано в системе пользователей больше 115 000.

"...в реестр 2015 года подано более 103 тысяч деклараций, в том числе исправленных деклараций - 11,07 тыс., народные депутаты подали - 413, должностные лица государственной службы категорий А и Б подали 92 тыс. 709, представители местного самоуправления - 30 тыс. 432, судьи - 734, прокуроры - 877, следователи - 852, Кабмин - 79 деклараций", - сказал он.

Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.