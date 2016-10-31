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НАПК: е-декларации подали только 413 нардепов

НАПК: е-декларации подали только 413 нардепов

Киев • УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Не все народные депутаты подали свои е-декларации. Так, в систему электронных деклараций поступили декларации 413 нардепов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.

"Было достаточно разговоров, были попытки расшатать ситуацию и получить политические дивиденды, но мы выстояли и пришли к завершению первого этапа электронного декларирования. Могу отметить, что подача электронных деклараций состоялась", - отметил Р.Радецкий.

По его словам, на первом этапе декларирования, по состоянию на 24 часа 30 октября, зарегистрировано в системе пользователей больше 115 000.

"...в реестр 2015 года подано более 103 тысяч деклараций, в том числе исправленных деклараций - 11,07 тыс., народные депутаты подали - 413, должностные лица государственной службы категорий А и Б подали 92 тыс. 709, представители местного самоуправления - 30 тыс. 432, судьи - 734, прокуроры - 877, следователи - 852, Кабмин - 79 деклараций", - сказал он.

Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

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