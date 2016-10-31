НАЗК: е-декларації подали лише 413 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Не всі народні депутати подали свої е-декларації. Так, до системи електронних декларацій надійшли декларації 413 нардепів. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агентства із питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Було достатньо розмов, були намагання розхитати ситуацію і отримати політичні дивіденди, але ми вистояли і прийшли до завершення першого етапу електронного декларування. Можу впевнено зазначити, що подача електронних декларацій відбулася", - зазначив Р.Радецький.
За його словами, на першому етапі декларування, станом на 24 годину 30 жовтня, зареєстровано у системі користувачів більше 115 тисяч.
"...до реєстру за 2015 рік подано більше 103 тисяч декларацій, у тому числі виправлених декларацій - 11,07 тис., народні депутати подали - 413, посадовці державної служби категорій А і Б подали 92 тис. 709, представники місцевого самоврядування - 30 тис. 432, судді - 734, прокурори - 877, слідчі - 852, Кабмін - 79 декларацій",- сказав він.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.