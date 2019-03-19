Назарбаев рассказал, чем займется после отставки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что будет продолжать работу в качестве председателя Совета безопасности страны. Об этом он сообщил во время телеобращения к народу Казахстана, передает УНН.
"Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента, остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Я остаюсь председателем партии Нур Отан, членом конституционного совета, то есть, остаюсь с вами как гражданин страны", - заявил Назарбаев.
Он добавил, что как основатель независимого Казахстанского государства, он видит свою задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил о своем уходе в отставку.