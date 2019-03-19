Назарбаєв розповів, чим займеться після відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що буде продовжувати роботу в якості голови Ради безпеки країни. Про це він повідомив під час телезвернення до народу Казахстану, передає УНН.
"Як вам відомо, нашими законами я наділений статусом першого президента, залишаюся головою Ради безпеки, який законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої і зовнішньої політики країни. Я залишаюся головою партії Нур Отан, членом конституційної ради, тобто, залишаюся з вами як громадянин країни", - заявив Назарбаєв.
Він додав, що як засновник незалежної Казахстанської держави, він бачить своє завдання в забезпеченні приходу до влади нового покоління керівників, які продовжать перетворення, які проводяться в країні.
Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу Казахстану заявив про відставку.