"Самая заветная мечта": украинцы выбрали марку ко Дню защиты детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинцы выбрали марку, которая выйдет к Международному дню защиты детей. Как сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский, больше всего голосов получила марка - "Самая заветная мечта", передает УНН.
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"Лучшие и наиболее эмоциональные марки – это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и на этот раз.
Почти 500 тысяч украинцев проголосовали за марку, которую мы посвятим Международному дню защиты детей.
А победитель - "Самая заветная мечта"! И это неудивительно, потому что то светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой. Поздравляю наших победителей!" - написал Смелянский.
Добавим
Однако, по словам руководителя Укрпочты, кроме работы-победителя в почтовом выпуске "Дети Победы рисуют Украину будущего", будут напечатаны также наиболее рейтинговые детские работы финального голосования.
"... пока Вы готовитесь к выходным, а наши ВСУ уменьшают количество врагов, мы идем готовить эскизы на печать, а вы – следите за обновлениями, потому что скоро будет", - отметил Смелянский.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, 21 апреля “Укрпочта” начала выпуск стандартных почтовых марок с изображением писанок разных регионов Украины.
31 марта Укрпочта выпустила марку, а также открытки и конверты в рамках серии "города-герои". В этом блоке марки посвящены трем городам – Буча, Ирпень и Гостомель, которые были освобождены украинскими защитниками от российских оккупантов.