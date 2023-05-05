"Найзаповітніша мрія": українці обрали марку до Дня захисту дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українці обрали марку, яка вийде до Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський, найбільше голосів отримала марка - "Найзаповітніша мрія", передає УНН.
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"Найкращі та найбільш емоційні марки – це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу.
Майже 500 тисяч українців проголосували за марку, яку ми присвятимо Міжнародному дню захисту дітей.
А переможець - «Найзаповітніша мрія»! І це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому. Вітаю наших переможців!" - написав Смілянський.
Додамо
Проте, за словами керівника Укрпошти, окрім роботи-переможця у поштовому випуску "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", будуть надруковані також найбільш рейтингові дитячі роботи фінального голосування.
"... поки Ви готуєтесь до вихідних, а наші ЗСУ зменшують кількість ворогів, ми йдемо готувати ескізи на друк, а ви – слідкуйте за оновленнями, бо скоро буде", - зазначив Смілянський.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, 21 квітня “Укрпошта” розпочала випуск стандартних поштових марок із зображенням писанок різних регіонів України.
31 березня Укрпошта випустила марку, а також листівки та конверти в межах серії "міста-герої". У цьому блоці марки присвячені трьом містам – Буча, Ірпінь та Гостомель, які були звільнені українськими захисниками від російських окупантів.