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"Укрпошта" запустила марки з писанками різних регіонів України

"Укрпошта" запустила марки з писанками різних регіонів України

Київ • УНН

 • 947069 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. “Укрпошта” розпочала випуск стандартних поштових марок із зображенням писанок різних регіонів України. Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.

Цитата

"Починаючи від сьогодні, наші писанки вже можна придбати у відділеннях та Поштовому маркеті. Писанки, до речі, непрості. Бо, як знаєте, наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом «качачі лапки», такий відбиток вважався оберегом", - написав гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський в Telegram.

Доповнення

Національний поштовий оператор планує продовжити випуск серії марок, присвячених містам-героям України. 31 березня Укрпошта випустила марку, а також листівки та конверти в межах серії "міста-герої". У цьому блоці марки присвячені трьом містам – Буча, Ірпінь та Гостомель, які були звільнені українськими захисниками від російських окупантів. На них зображені: знищений літак "Мрія", люди під мостом в Ірпені та спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні планують випускати NFT-марки

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