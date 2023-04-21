"Укрпошта" запустила марки з писанками різних регіонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. “Укрпошта” розпочала випуск стандартних поштових марок із зображенням писанок різних регіонів України. Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.
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"Починаючи від сьогодні, наші писанки вже можна придбати у відділеннях та Поштовому маркеті. Писанки, до речі, непрості. Бо, як знаєте, наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом «качачі лапки», такий відбиток вважався оберегом", - написав гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський в Telegram.
Доповнення
Національний поштовий оператор планує продовжити випуск серії марок, присвячених містам-героям України. 31 березня Укрпошта випустила марку, а також листівки та конверти в межах серії "міста-герої". У цьому блоці марки присвячені трьом містам – Буча, Ірпінь та Гостомель, які були звільнені українськими захисниками від російських окупантів. На них зображені: знищений літак "Мрія", люди під мостом в Ірпені та спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.
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