"Укрпочта" запустила марки с писанками разных регионов Украины

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"Начиная с сегодняшнего дня, наши писанки уже можно приобрести в отделениях и Почтовом маркете. Писанки, кстати, непростые. Потому что, как знаете, наши предки в каждую черточку и кружочек закладывали свой смысл и сакральное значение. Например, на марке-писанке со Львовщины изображен крест с орнаментом «утиные лапки», такой отпечаток считался оберегом", - написал гендиректор “Укрпочты” Игорь Смилянский в Telegram.

Дополнение

Национальный почтовый оператор планирует продолжить выпуск серии марок, посвященных городам-героям Украины. 31 марта Укрпочта выпустила марку, а также открытки и конверты в рамках серии "города-герои". В этом блоке марки посвящены трем городам – Буча, Ирпень и Гостомель, которые были освобождены украинскими защитниками от российских оккупантов. На них изображены: уничтоженный самолет "Мрия", люди под мостом в Ирпене и сожженная вражеская техника на улицах Бучи.

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