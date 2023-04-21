"Укрпочта" запустила марки с писанками разных регионов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. “Укрпочта” начала выпуск стандартных почтовых марок с изображением писанок разных регионов Украины. Об этом сообщил гендиректор “Укрпочты” Игорь Смилянский, пишет УНН.
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"Начиная с сегодняшнего дня, наши писанки уже можно приобрести в отделениях и Почтовом маркете. Писанки, кстати, непростые. Потому что, как знаете, наши предки в каждую черточку и кружочек закладывали свой смысл и сакральное значение. Например, на марке-писанке со Львовщины изображен крест с орнаментом «утиные лапки», такой отпечаток считался оберегом", - написал гендиректор “Укрпочты” Игорь Смилянский в Telegram.
Дополнение
Национальный почтовый оператор планирует продолжить выпуск серии марок, посвященных городам-героям Украины. 31 марта Укрпочта выпустила марку, а также открытки и конверты в рамках серии "города-герои". В этом блоке марки посвящены трем городам – Буча, Ирпень и Гостомель, которые были освобождены украинскими защитниками от российских оккупантов. На них изображены: уничтоженный самолет "Мрия", люди под мостом в Ирпене и сожженная вражеская техника на улицах Бучи.
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