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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Самый ожесточенный участок фронта: на Бахмуте за сутки произошел 281 обстрел украинских позиций и 43 боевых столкновения

Киев • УНН

 • 525315 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Бахмутское направление остается самой ожесточенной точкой фронта. Как заявил спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, за сутки на этом направлении произошел 281 обстрел украинских позиций и 43 боевых столкновения. В то же время, силы обороны уничтожили 107 оккупантов, ранены – 123 российских военнослужащих, передает УНН.

Самый ожесточенный участок фронта: на Бахмуте за сутки произошел 281 обстрел украинских позиций и 43 боевых столкновения

Цитата

“Всего за сутки на Бахмутском направлении произошел 281 обстрел наших позиций и инфраструктуры по всей протяженности фронта. Также произошло 43 боевых столкновения – враг потерял 107 своих военных, и 123 ранены. Это на сегодня, наверное, не один из самых горячих – а самый горячий участок фронта, где происходят наиболее ожесточенные и агрессивные действия врага, где он сконцентрировал максимально свои боеспособные подразделения, в том числе, подготовленные группы преступной группировки “вагнера”. Поэтому там действительно трудно, но контролируемо”, – заявил Череватый.

Детали

По словам спикера, самая ожесточенная ситуация наблюдается в населенном пункте Соледар, поскольку там воюют наиболее профессиональные подразделения противника, такие как – военные группировки пвк “вагнера”, которых набирали еще, как спецназовцев для миссии в Сирии, Ливии и других опасных точках.

Также оккупанты имеют лучшее оснащение в оружии и экипировке.

“Следовательно, они имеют существенную подготовку в таких подразделениях, как фсб, мвс, спецназ главного управления разведки мо рф. Потому что, если раньше, для таких накатов и массовых атак они использовали, в основном, бывших узников – то именно на Соледаре они максимально собрали самую профессиональную часть, которую используют для прорыва нашей обороны”, – отметил он.

Череватый добавил, что все эти долгие месяцы оккупанты с помощью регулярных войск и с помощью группировки “вагнера” пытались по всем этим населенным пунктам найти слабое место и системно прорвать оборону украинских защитников. Это было в населенных пунктах Бахмут, Клещевка, Иванград и многие другие.

“В том числе Соледар, который постоянно был под ударом врага. Следовательно, сейчас врагу просто удалось сконцентрировать там больше своих подразделений, и постоянно давить на нашу оборону, требующую от нас соответствующих решений, реагирований”, – продолжает Череватый.

В то же время он добавил, что город фактически разрушен, но там еще есть жители, которые не желают эвакуироваться.

“О количестве трудно говорить. Есть часть людей, особенно старшего поколения, у которых велик страх перемен, и покинуть свое жилье. С ними продолжается работа”, – добавил спикер.

По словам Череватого, в городе продолжаются жесткие столкновения и россияне попадают в плен.

“Но они не сдаются в плен, они в него попадают, потому что сама система “вагнера” достаточно жесткая. И там идет несколько принципов, по которым следует смертная казнь, в том числе, за сдачу в плен, оставление оружия или отступление без приказа. То есть, их либо свои же уничтожат, либо враг”, – констатировал спикер.

Дополнение

Российские оккупанты за сутки совершили 106 обстрелов на направлении Соледара Донецкой области, там произошли 22 боевых столкновения.

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