Найзапекліша ділянка фронту: на Бахмуті за добу відбувся 281 обстріл українських позицій та 43 бойових зіткнення

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“Загалом, за добу на Бахмутському напрямку відбувся 281 обстріл наших позицій і інфраструктури по всій протяжності фронту. Також відбулося 43 бойових зіткнення – ворог втратив 107 своїх військових, і 123 поранено. Це на сьогодні, напевно, не одна з найгарячіших – а найгарячіша ділянка фронту, де відбуваються найбільш запеклі та агресивні дії ворога, де він сконцентрував максимально свої боєздатні підрозділи, у тому числі, підготовлені групи злочинного угруповання “вагнера”. Тому, там справді важко, але контрольовано”, – заявив Череватий.

Деталі

За словами речника, найзапекліша ситуація спостерігається у населеному пункті Соледар, оскільки там воюють найбільш професійні підрозділи противника, такі як – військові угрупування пвк “вагнера”, яких набирали ще, як спецпризначенців для місії в Сирії, Лівії та інших небезпечних точках.

Також окупанти мають краще оснащення у зброї та екіпіруванні.

“Відтак, вони мають суттєву підготовку у таких підрозділах, як фсб, мвс, спецназ головного управління розвідки мо рф. Тому що, якщо раніше, для таких накатів та масових атак вони використовували, здебільшого, колишніх в’язнів – то саме на Соледарі вони максимально зібрали найпрофесійнішу частину, яку використовують для прориву нашої оборони”, – зазначив він.

Череватий додав, що всі ці довгі місяці окупанти за допомогою регулярних військ та за допомогою угруповання “вагнера” намагалися по всіх цих населених пунктах знайти слабке місце і системно прорвати оборону українських захисників. Це було в населених пунктах Бахмут, Клещівка, Іванград та багато інших.

“В тому числі Соледар, який постійно був під ударом ворога. Відтак, зараз ворогу просто вдалося сконцентрувати там більше своїх підрозділів, і постійно тиснути на нашу оборону, що вимагає від нас відповідних рішень, реагувань”, – продовжує Череватий.

Водночас, він додав, що місто фактично зруйноване, але там ще є мешканці, які не бажають евакуюватися.

“Щодо кількості важко говорити. Є частина людей, особливо старшого покоління, в яких великий страх змін, та покинути своє житло. З ними продовжується робота”, – додав речник.

За словами Череватого, в місті тривають жорсткі зіткнення та росіяни потрапляють у полон.

“Але вони не здаються в полон, вони в нього потрапляють, тому що сама система “вагнера” доволі жорстка. І там йде декілька принципів, за яких йде смертна кара, у тому числі, за здачу в полон, кидання зброї або відступ без наказу. Тобто, їх або свої ж знищать, або ворог”, – констатував речник.

Доповнення

Російські окупанти за добу здійснили 106 обстрілів на напрямку Соледара Донецької області, там сталися 22 бойові зіткнення.