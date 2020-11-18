Самый титулованный баскетбольный клуб Украины возобновил тренировки после вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Баскетболисты столичного "Будивельника" вернулись к тренировкам. Об этом информирует Федерацию баскетбола Украины, передает УНН.
Ранее клуб сообщил о выздоровлении от коронавируса всех игроков команды. Положительным был только тест у ассистента главного тренера Леонида Яйла.
Двумя неделями ранее киевляне приостановили выступления в Суперлиге из-за массового заражения коронавирусом в клубе.
Заметим, что с начала чемпионата “Будивельник” успел сыграть в шести поединках, в которых завоевал две победы.