Найтитулованіший баскетбольний клуб України поновив тренування після спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Баскетболісти столичного "Будівельника" повернулися до тренувань. Про це інформує Федерацію баскетболу України, передає УНН.
Раніше клуб повідомив про одужання від коронавірусу всіх гравців команди. Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла.
Двома тижнями раніше кияни призупинили виступи в Суперлізі через масове зараження коронавірусом у клубі.
Зауважимо, що з початку чемпіонату “Будівельник” встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.