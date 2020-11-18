Найтитулованіший баскетбольний клуб України поновив тренування після спалаху коронавірусу

Раніше клуб повідомив про одужання від коронавірусу всіх гравців команди. Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла.

Двома тижнями раніше кияни призупинили виступи в Суперлізі через масове зараження коронавірусом у клубі.

Зауважимо, що з початку чемпіонату “Будівельник” встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.