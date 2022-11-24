Самой старой из ныне живущих кошек в мире почти 27 лет: установлен рекорд

Детали

Как отмечается, британская коричнево-черная кошка в рекордном возрасте 26 лет и 329 дней была официально признана Книгой рекордов Гиннеса в четверг. Хотя она слабовидящая и глухая, сообщается, что у нее хорошее здоровье.

«Я с самого начала знала, что Флосси — особенная кошка, но не представляла, что буду делить свой дом с мировой рекордсменкой», — сказала владелица Вики Грин.

«Она такая ласковая и игривая, особенно милая, когда вспоминаешь, сколько ей лет», — добавила она.

Дополнение

Кот из Житомира попал в Книгу рекордов Украины.