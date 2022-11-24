Самой старой из ныне живущих кошек в мире почти 27 лет: установлен рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кошка Флосси в возрасте почти 27 лет, что соответствует 120 человеческим годам, была признана самой старой из ныне живущих кошек в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как отмечается, британская коричнево-черная кошка в рекордном возрасте 26 лет и 329 дней была официально признана Книгой рекордов Гиннеса в четверг. Хотя она слабовидящая и глухая, сообщается, что у нее хорошее здоровье.
«Я с самого начала знала, что Флосси — особенная кошка, но не представляла, что буду делить свой дом с мировой рекордсменкой», — сказала владелица Вики Грин.
«Она такая ласковая и игривая, особенно милая, когда вспоминаешь, сколько ей лет», — добавила она.
Дополнение
Кот из Житомира попал в Книгу рекордов Украины.