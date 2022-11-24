Найстарішій кішці у світі майже 27 років: встановлено рекорд

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Як зазначається, британську коричнево-чорну кішку в рекордному віці 26 років і 329 днів офіційно визнано Книгою рекордів Гіннеса в четвер. Хоча вона слабозора і глуха, повідомляється, що в неї хороше здоров'я.

«Я з самого початку знала, що Флоссі — особлива кішка, але не уявляла, що ділитиму свій будинок зі світовою рекордсменкою», — сказала власниця Вікі Грін.

«Вона така ласкава і грайлива, особливо мила, коли згадуєш, скільки їй років», — додала вона.

Доповнення

Кіт із Житомира потрапив до Книги рекордів України.