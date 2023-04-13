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Самый мощный циклон за последние 8 лет приближается к Австралии

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Тропический циклон, приближающийся к Австралии, по прогнозам, станет самым сильным штормом за восемь лет, вызывая порывы ветра до 315 километров в час, когда он пересечет северо-западное побережье, сообщили метеорологи в четверг, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Метеорологическое бюро Австралии сообщило, что в четверг Ilsa достигла наивысшей интенсивности категории 5 над Индийским океаном и, как ожидается, сохранит этот разрушительный уровень, когда пересечет побережье Пилбара к началу пятницы.

В четверг полиция перекрыла шоссе вдоль побережья Пилбара между Порт-Хедлендом и туристическим городом Брум, в 610 километрах к северо-востоку, чтобы автомобилисты не рисковали из-за ухудшения условий. Власти ожидают, что Северо-Западное прибрежное шоссе станет непроходимым из-за наводнения до того, как пройдет Ilsa.

Порт-Хедленд и Брум - крупнейшие населенные пункты в регионе Пилбара с населением 16 000 и 15 000 человек соответственно.

В последние дни многие люди, оказавшиеся на пути циклона, эвакуированы.

Циклоны категории 5 имеют среднюю скорость ветра более 200 км/ч с порывами более 280 км/ч. По словам бюро, они обычно вызывают широкомасштабные разрушения.

Добавим

Последним штормом категории 5, который пересек побережье Австралии, был циклон "Марсия" в 2015 году. "Марсия" нанесла ущерб на сотни миллионов долларов в штате Квинсленд на восточном побережье.

В 2019 году циклон категории 5 "Вероника" не пересек побережье Пилбара, но повредил инфраструктуру и нарушил работу горнодобывающей и морской газовой промышленности региона.

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