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Найпотужніший циклон за останні 8 років наближається до Австралії

Найпотужніший циклон за останні 8 років наближається до Австралії

Київ • УНН

 • 763027 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Тропічний циклон, що наближається до Австралії, за прогнозами, стане найсильнішим штормом за вісім років, викликаючи пориви вітру до 315 кілометрів за годину, коли він перетне північно-західне узбережжя, повідомили метеорологи в четвер, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Метеорологічне бюро Австралії повідомило, що в четвер Ilsa досягла найвищої інтенсивності категорії 5 над Індійським океаном і, як очікується, збереже цей руйнівний рівень, коли перетне узбережжя Пілбара до початку п'ятниці.

У четвер поліція перекрила шосе вздовж узбережжя Пілбара між Порт-Хедлендом і туристичним містом Брум, за 610 кілометрів на північний схід, щоб автомобілісти не ризикували через погіршення умов. Влада очікує, що Північно-Західне прибережне шосе стане непрохідним через повінь до того, як пройде Ilsa.

Порт-Хедленд та Брум - найбільші населені пункти в регіоні Пілбара з населенням 16 000 та 15 000 осіб відповідно.

В останні дні багато людей, які опинилися на шляху циклону, евакуйовано.

Циклони категорії 5 мають середню швидкість вітру понад 200 км/год із поривами понад 280 км/год. За словами бюро, вони зазвичай спричиняють широкомасштабні руйнування.

Додамо

Останнім штормом категорії 5, який перетнув узбережжя Австралії, був циклон "Марсія" у 2015 році. "Марсія" завдала збитків на сотні мільйонів доларів у штаті Квінсленд на східному узбережжі.

У 2019 році циклон категорії 5 "Вероніка" не перетнув узбережжя Пілбара, але пошкодив інфраструктуру та порушив роботу гірничодобувної та морської газової промисловості регіону.

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