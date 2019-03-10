Самой модной одеждой весны-лета будут "велосипедки" и комбинезоны

"Велосипедки превратились из микро-тренда в полноценный тренд. Они уже не элемент спортивной одежды - теперь это полноценный предмет гардероба для жизни. Сочетайте их с пиджаком или длинной блузой с ремнем", - посоветовала дизайнер.

Еще один must have этого сезона, по мнению Голец, - это объемные комбинезоны, похожие на рабочие. Они должны быть свободного покроя и с несколькими карманами.

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Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.

В прошлом году на Лондонской неделе моды впервые не было меха. Мероприятие, которое состоялось с 14 по 18 сентября, стало первой большой неделей моды, что избавилось от меха.