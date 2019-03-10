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7 марта, 13:58 • 118828 просмотра

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7 марта, 08:52 • 148906 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116377 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140965 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130448 просмотра

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Самой модной одеждой весны-лета будут "велосипедки" и комбинезоны

Самой модной одеждой весны-лета будут "велосипедки" и комбинезоны

Киев  •  УНН

 • 22939 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Самой модной одеждой нынешнего сезона весны-лета будут "велосипедки" и комбинезоны, похожие на рабочие. Об этом сообщила известный украинский дизайнер Елена Голец в комментарии корреспонденту УНН.

"Велосипедки превратились из микро-тренда в полноценный тренд. Они уже не элемент спортивной одежды - теперь это полноценный предмет гардероба для жизни. Сочетайте их с пиджаком или длинной блузой с ремнем", - посоветовала дизайнер.

Еще один must have этого сезона, по мнению Голец, - это объемные комбинезоны, похожие на рабочие. Они должны быть свободного покроя и с несколькими карманами.

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Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.

В прошлом году на Лондонской неделе моды впервые не было меха. Мероприятие, которое состоялось с 14 по 18 сентября, стало первой большой неделей моды, что избавилось от меха.

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