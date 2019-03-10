Наймоднішим одягом весни-літа будуть "велосипедки" і комбінезони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Наймоднішим одягом нинішнього сезону весни-літа будуть "велосипедки" і комбінезони, схожі на робочі. Про це повідомила відома українська дизайнерка Олена Голець в коментарі кореспонденту УНН.
"Велосипедки перетворились з мікро-тренду в повноцінний тренд. Вони вже не елемент спортивного одягу - тепер це повноцінний предмет гардеробу для життя. Поєднуйте їх з піджаком чи довгою блузою з паском", - порадила дизайнер.
Ще один must have цього сезону, на думку Голець, – це об’ємні комбінезони, схожі на робочі. Вони мають бути вільного крою і з кількома кишенями.
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Нагадаємо, будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій.
Минулого року на Лондонському тижні моди вперше не було хутра. Захід, що відбувся з 14 по 18 вересня, став першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.