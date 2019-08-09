Наемники в ОРДЛО занимаются подготовкой разведывательных подразделений - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Наемники, в основном российские граждане, с опытом боевых действий в локальных конфликтах, продолжают действовать в ОРДЛО, где, в частности, занимаются подготовкой боевиков из разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 АК. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации ГУР МОУ, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах. Руководство ими осуществляется офицерами ГРУ ГШ ВС РФ", - сообщил он.
По его данным, основу деятельности указанных вооруженных формирований составляют: проведение диверсий; подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 АК; усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск (кадровых офицеров ВС РФ); ликвидация лиц, которые мешают преступной деятельности российских оккупационных администраций.
Напомним, по данным разведки, боевики проводят обучение ротных групп по наступательной тематике.