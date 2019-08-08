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Бойовики проводять навчання ротних груп за наступальною тематикою – розвідка

Бойовики проводять навчання ротних груп за наступальною тематикою – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російськоокупаційні війська на Донбасі проводять інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою попри заяви про готовність до мирного врегулювання конфлікту. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає кореспондент УНН.

“Попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою. Зокрема, з 5 серпня розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби”, — повідомив речник Міноборони.

З його слів, російське командування планує завершити зазначені заходи підготовки до кінця поточного місяця.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, бойовики встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря.

Українські Національні Новини

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