Боевики проводят обучение ротных групп по наступательной тематике - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Росийськоокупацийни войска в Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике несмотря на заявления о готовности к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны, передает корреспондент УНН.
“Несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике. В частности, с 5 августа начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления водных преград на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы”, — сообщил представитель Минобороны.
По его словам, российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца.
Как сообщал УНН, по данным разведки, боевики устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря.