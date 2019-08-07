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Бойовики встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря – розвідка

Бойовики встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська нарощують мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території Донбасу, зокрема, встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає кореспондент УНН.

"Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін", - сказав Праута.

З його слів, противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.

"Також окупантами встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення", - додав речник Міноборони.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, бойовики на Донбасі стали частіше підриватися на власних мінах

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