Боевики устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Российско-оккупационные войска наращивают минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории Донбасса, в частности, устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны, передает корреспондент УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", - сказал Праута.
По его словам, противник осуществляет минировании как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.
"Также оккупантами устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения", - добавил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, по данным разведки, боевики на Донбассе стали чаще подрываться на собственных минах.