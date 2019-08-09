Найманці в ОРДЛО займаються підготовкою розвідувальних підрозділів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найманці, переважно російські громадяни, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах, продовжують діяти в ОРДЛО, де, зокрема, займаються підготовкою бойовиків з розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За інформацією ГУР МОУ, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах. Керівництво ними здійснюється офіцерами ГРУ ГШ ЗС РФ", - повідомив він.
За його даними, основу діяльності зазначених збройних формувань складають: проведення диверсій; підготовка особового складу розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК; посилення охорони представників командування російських окупаційних військ (кадрових офіцерів ЗС РФ); ліквідація осіб, які заважають злочинній діяльності російських окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики проводять навчання ротних груп за наступальною тематикою.