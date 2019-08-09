Найманці в ОРДЛО займаються підготовкою розвідувальних підрозділів - розвідка

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найманці, переважно російські громадяни, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах, продовжують діяти в ОРДЛО, де, зокрема, займаються підготовкою бойовиків з розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.