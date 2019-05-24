Лучший бомбардир "Шахтера" пропустит остаток сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Лидер гонки бомбардиров Украинской Премьер-лиги и донецкого “Шахтера” Жуниор Мораес пропустит концовку сезона, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Голеадор “Шахтера” получил травму в матче с “Зарей”. Форварду сборной Украины диагностировали перелом двух ребер.
Отмечается, что на восстановление Мораесу понадобится около месяца. Таким образом, его наличие на последних трех матчах сезона УПЛ, а также двух ближайших играх сборной Украины в отборе на Евро-2020 станет невозможным.
Заметим, в активе Мораеса 26 забитых мячей при 12 ассистов в 39 баталиях нынешнего сезона.