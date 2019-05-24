Найкращий бомбардир "Шахтаря" пропустить залишок сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Лідер гонки бомбардирів Української Прем’єр-ліги і донецького “Шахтаря” Жуніор Мораес пропустить кінцівку сезону, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
Голеадор “Шахтаря” отримав травму в матчі з “Зорею”. Форварду збірної України діагностували перелом двох ребер.
Зазначається, що на відновлення Мораесу знадобиться близько місяця. Таким чином, його присутність на останніх трьох матчах сезону УПЛ, а також двох найближчих іграх збірної України у відборі на Євро-2020 стане неможливою.
Зауважимо, в активі Мораеса 26 забитих м’ячів при 12 асистах в 39 баталіях нинішнього сезону.