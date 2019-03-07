Самый глубокий бассейн в мире построят под Варшавой

Бассейн будет доступен для посетителей уже осенью этого года. Его построят в 50 км от Варшавы в городе Мщонуве.

Автором проекта является компания-создатель сверх популярных туннелей FlySpot, которые имитируют прыжок с парашютом в аэродинамической трубе.

Глубина нового бассейна составит 45 метров, что на 5 метров глубже мирового рекорда. DeepSpot будет доступен для всех желающих, в него смогут погружаться как профессиональные дайверы, так и любители.

Чтобы наполнить новый бассейн, понадобится 8 тыс. кубометров воды.

Напомним, компания Exxon Mobil в четверг сообщила, что открыла у побережья Кипра третье по величине в мире месторождение природного газа за последние 2 года.



