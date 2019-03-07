Найглибший басейн в світі побудують під Варшавою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Під Варшавою, в Мщонуві, побудують найглибший басейн в світі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське Радіо.
Басейн буде доступний для відвідувачів вже восени цього року. Його побудують в 50 км від Варшави в місті Мщонув.
Автором проекту є компанія-творець понад популярних тунелів FlySpot, які імітують стрибок з парашутом в аеродинамічній трубі.
Глибина нового басейну складе 45 метрів, що на 5 метрів глибше світового рекорду. DeepSpot буде доступний для всіх бажаючих, в нього зможуть занурюватися як професійні дайвери, так і аматори.
Щоб наповнити новий басейн, знадобиться 8 тис. кубометрів води.
Нагадаємо, компанія Exxon Mobil в четвер повідомила, що відкрила біля узбережжя Кіпру третє за величиною в світі родовище природного газу за останні 2 роки.