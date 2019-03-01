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Біля Кіпру відкрили одне з найбільших у світі родовище газу

Біля Кіпру відкрили одне з найбільших у світі родовище газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія Exxon Mobil у четвер повідомила, що відкрила біля узбережжя Кіпру третій за величиною в світі родовище природного газу за останні 2 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.

“На основі попередніх підрахунків, родовище містить приблизно від 142 до 227 мільярдів кубічних метрів природного газу. Це вже третє найбільше в світі родовище цього ресурсу, виявлене біля узбережжя Кіпру”, — йдеться в повідомленні.

Через це, міністр енергетики Георгіос Лаккотріс заявив, що відкриття такого родовища дає надію на більше відкриттів у водах східно-середземноморської острівної країни, яка хоче стати альтернативним джерелом енергії для Європи.

Слід зазначити, що Туреччина виступає різко проти кіпрських робіт із розвідки газових родовищ, які, на думку Анкари, порушують її права на запаси нафти і газу та ігнорують права на природні ресурси Північного Кіпру. Туреччина заявляє, що почне свої роботи в акваторії Кіпру.

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В лютому минулого року турецькі військові кораблі декілька тижнів блокували у Середземному морі бурову установку італійської енергетичної фірми ENI, яка мала розпочати роботи із пошуку газу біля берегів Кіпру.

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Як повідомляв УНН, влада Бахрейну повідомила про виявлення найбільшого з знайдених на території країни родовищ нафти.

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