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Возле Кипра открыли одно из крупнейших в мире месторождений газа

Возле Кипра открыли одно из крупнейших в мире месторождений газа

Киев  •  УНН

 • 13934 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания Exxon Mobil в четверг сообщила, что открыла у побережья Кипра третее по величине в мире месторождение природного газа за последние 2 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

"На основе предварительных подсчетов, месторождение содержит примерно от 142 до 227 млрд кубических метров природного газа. Это уже третье крупнейшее в мире месторождение этого ресурса, обнаруженное у побережья Кипра", - говорится в сообщении.

Из-за этого, министр энергетики Георгиос Лаккотрис заявил, что открытие такого месторождения дает надежду на более открытий в водах восточно-средиземноморской островной страны, которая хочет стать альтернативным источником энергии для Европы.

Следует отметить, что Турция выступает резко против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра. Турция заявляет, что начнет свои работы в акватории Кипра.

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В феврале прошлого года турецкие военные корабли несколько недель блокировали в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической компании ENI, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

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Как сообщал УНН, власти Бахрейна сообщила об обнаружении крупнейшего из найденных на территории страны месторождений нефти.

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