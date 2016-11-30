Президент Турецької республіки Північного Кіпру не виключив нових переговорів щодо возз’єднання Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) Мустафа Акинджи заявив, що не виключає ймовірності проведення в 2017 році референдуму щодо мирних переговорів на Кіпрі, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“У нас ще є шанс. Головне, щоб грецька громада Кіпру проявила належну волю”, — сказав лідер ТРПК, наголошуючи про важливість проведення п’ятисторонньої конференції по Кіпру за участю лідерів двох громад острова, представників країн-гарантів (Туреччини і Греції), а також ООН.
За його словами, головне узгодити протягом грудня дату проведення міжнародної конференції щодо Кіпру.
Нагадаємо, що нещодавно у Швейцарії відбулися переговори між президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом та президентом невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру Мустафою Акинджи відкрив голова ООН Пан Гі Мун щодо возз’єднання розділеного Кіпру.
Як повідомляв УНН, пgереговори щодо об'єднання Кіпру провалилися.
Острів Кіпр залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччина вторглася на територію Кіпру у відповідь на спробу перевороту задля об’єднання острову із Грецією. Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру та визнану у світі Республіку Кіпр на півдні країни.