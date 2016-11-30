Президент Турецкой республики Северного Кипра не исключил новых переговоров по воссоединению Кипра

"У нас еще есть шанс. Главное, чтобы греческая община Кипра проявила должную волю", - сказал лидер ТРСК, подчеркивая важность проведения пятисторонней конференции по Кипру с участием лидеров двух общин острова, представителей стран-гарантов (Турции и Греции), а также ООН.

По его словам, главное согласовать в течение декабря дату проведения международной конференции по Кипру.

Напомним, что недавно в Швейцарии состоялись переговоры между президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и президентом непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафой Акынджи открыл глава ООН Пан Ги Мун по воссоединения разделенного Кипра.

Как сообщал УНН, пgереговоры по объединению Кипра провалились.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на территорию Кипра в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.