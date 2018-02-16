Худший день с марта прошлого года: ОБСЕ заявила о всплеске насилия на Донбассе

"Разница в количестве ежедневных нарушений режима прекращения огня была разительной, в частности в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня во всей области. Однако, до среды наши наблюдатели, особенно те, что работают в западной части области, стали свидетелями резкого всплеска насилия", - сказал он.

По его словам, в среду, 7 февраля, они зафиксировали в Луганской области более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня.

"Среда фактически стала худшим днем ​​с марта 2017 года по количеству случаев применения такого вооружения - в течение недели мы установили, что такое вооружение использовалось не менее 1 тыс. раз, включая по крайней мере 360 случаев применения реактивных систем залпового огня", - добавил А.Хуг.

Напомним, А.Хуг посетит оккупированный Луганск.