Худший день с марта прошлого года: ОБСЕ заявила о всплеске насилия на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали резкий всплеск насилия на Донбассе, где только за день, 7 февраля, было около 1 тыс. раз использовано вооружение, которое должно быть отведено в соответствии с минских договоренностей, в том числе не менее 360 случаев применения реактивных систем залпового огня. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"Разница в количестве ежедневных нарушений режима прекращения огня была разительной, в частности в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня во всей области. Однако, до среды наши наблюдатели, особенно те, что работают в западной части области, стали свидетелями резкого всплеска насилия", - сказал он.
По его словам, в среду, 7 февраля, они зафиксировали в Луганской области более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня.
"Среда фактически стала худшим днем с марта 2017 года по количеству случаев применения такого вооружения - в течение недели мы установили, что такое вооружение использовалось не менее 1 тыс. раз, включая по крайней мере 360 случаев применения реактивных систем залпового огня", - добавил А.Хуг.
Напомним, А.Хуг посетит оккупированный Луганск.