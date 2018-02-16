Найгірший день з березня минулого року: ОБСЄ заявила про сплеск насильства на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували різкий сплеск насильства на Донбасі, де лише за день, 7 лютого, було близько 1 тис. разів використано озброєння, яке повинне бути відведене відповідно до мінських домовленостей, у тому числі щонайменше 360 випадків застосування реактивних систем залпового вогню. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"Різниця в кількості щоденних порушень режиму припинення вогню була разючою, зокрема в Луганській області. Наприклад, у понеділок ми не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню у всій області. Однак, до середи наші спостерігачі, особливо ті, що працюють в західній частині області, стали свідками різкого сплеску насильства", - сказав він.
З його слів, у середу, 7 лютого, вони зафіксували в Луганській області понад 3 тис. порушень режиму припинення вогню.
"Середа, фактично, стала найгіршим днем з березня 2017 року за кількістю випадків застосування такого озброєння – упродовж тижня ми встановили, що таке озброєння використовувалось щонайменше 1 тис. разів, включно з принаймні 360 випадками застосування реактивних систем залпового вогню", - додав А.Хуг.
Нагадаємо, А.Хуг відвідає окупований Луганськ.