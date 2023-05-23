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"Худшее еще впереди" из-за нехватки нефти и газа в Европе - министр Катара

"Худшее еще впереди" из-за нехватки нефти и газа в Европе - министр Катара

Киев • УНН

 • 1584013 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр энергетики Катара во вторник предупредил, что "худшее еще впереди" из-за нехватки нефти и газа в Европе, заявив, что теплая зима предотвратила большие трудности в последние месяцы. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Саад аль-Кааби и его саудовский коллега принц Абдель Азиз бин Салман заявили, что отсутствие инвестиций в нефть и газ, поскольку мир пытается перейти на более чистые виды топлива, чтобы предотвратить глобальное потепление, может вызвать энергетический кризис.

"Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году, - это теплая зима и замедление экономики", — заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

"Если в 2024 году экономика снова начнет восстанавливаться, и у вас будет обычная зима, я думаю, что худшее еще впереди".

Кааби и принц Абдулазиз из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, заявили, что надвигаются новые проблемы.

"Если (у европейских лидеров) будет надлежащий план и они сядут с производителями, а нефтяные и газовые компании не будут демонизированы, реальность вступит в силу, и у нас будет разумное решение", — рассказал Кааби.

Катар объявил о ряде крупных сделок по поставкам газа и занимается разработкой Северного месторождения, которое содержит крупнейшие в мире залежи природного газа, увеличив его добычу до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.

По словам Кааби, спрос настолько велик, что все расширенное производство для North Field East и North Field South может быть связано с долгосрочными соглашениями до конца года.

Принц Саудовской Аравии Абдулазиз также заявил, что прошлой зимой Европа была "спасена божьим даром", и сказал, что глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой из-за "политики, которая толкает банку".

"Энергетическая безопасность скована. У нас заканчиваются мощности, потому что страны не инвестируют ни в нефть, ни в газ", — сказал он, высмеивая стремление к более чистым видам топлива, включая зеленый водород, вырабатываемый с использованием возобновляемых источников энергии.

"Люди говорят о голубом, зеленом, фиолетовом, розовом водороде, но в конце концов, кто будет покупателем? Какая будет цена водорода? Мы не говорим о нефти, мы не говорим о газе. Мы говорим о так называемом самом чистом, самом зеленом топливе будущего. И все же у вас нет покупателей".

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