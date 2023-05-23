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"Найгірше ще попереду" через брак нафти і газу в Європі - міністр Катару

"Найгірше ще попереду" через брак нафти і газу в Європі - міністр Катару

Київ • УНН

 • 1584013 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр енергетики Катару у вівторок попередив, що "найгірше ще попереду" через брак нафти і газу в Європі, заявивши, що тепла зима запобігла великим труднощам в останні місяці. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Саад аль-Каабі та його саудівський колега принц Абдель Азіз бін Салман заявили, що відсутність інвестицій у нафту і газ, оскільки світ намагається перейти на чистіші види палива, щоб запобігти глобальному потеплінню, може спричинити енергетичну кризу.

"Єдине, що врятувало людство та Європу цього року, - це тепла зима і уповільнення економіки", - заявив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі.

"Якщо 2024 року економіка знову почне відновлюватися, і у вас буде звичайна зима, я думаю, що найгірше ще попереду".

Каабі та принц Абдулазіз із Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, заявили, що насуваються нові проблеми.

"Якщо (у європейських лідерів) буде належний план і вони сядуть з виробниками, а нафтові та газові компанії не будуть демонізовані, реальність набуде чинності, і у нас буде розумне рішення", - розповів Каабі.

Катар оголосив про низку великих угод з постачання газу та займається розробкою Північного родовища, яке містить найбільші у світі поклади природного газу, збільшивши його видобуток до 126 мільйонів тонн на рік до 2027 року.

За словами Каабі, попит настільки великий, що все розширене виробництво для North Field East та North Field South може бути пов'язане із довгостроковими угодами до кінця року.

Принц Саудівської Аравії Абдулазіз також заявив, що минулої зими Європа була "врятована божим даром", і сказав, що глобальна енергетична безпека перебуває під загрозою через "політику, яка штовхає банку".

"Енергетична безпека скута. У нас закінчуються потужності, тому що країни не інвестують ні в нафту, ні в газ", — сказав він, висміюючи прагнення до чистіших видів палива, включаючи зелений водень, що виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії.

"Люди говорять про блакитний, зелений, фіолетовий, рожевий водень, але зрештою, хто буде покупцем? Яка буде ціна водню? Ми не говоримо про нафту, ми не говоримо про газ. Ми говоримо про так зване найчистіше, найзеленіше паливо майбутнього. І все ж таки у вас немає покупців".

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