Самый дорогой футболист "Шахтера" пропустит поединок против "Динамо"

Отмечается, что травмированный Андрей Тотовицкий занимался индивидуально, а бразильский защитник “Шахтера” Исмаили восстанавливается после повреждения в матче с “Зарей” и завтра не сыграет.

Также отсутствие Исмаили на тренировке подтвердил капитан клуба Тайсон.

“Думаю, нет, потому что сегодня не тренируется (речь о Исмаиили — ред.). Исмаили травмирован. Он провел практически все встречи в этом сезоне и сейчас заслуживает отдыха. Поверьте, постоянно играть на таком высоком уровне, как Исмаили, очень непросто”, — заявил Тайсон.

Заметим, что Исмаили самый дорогой игрок “горняков”. Transfermarkt оценивает фулбэка в 18 млн. евро — на 5 млн. больше Тайсона.

Добавим также, матч “Шахтер” — “Динамо” стартует завтра в 19:30 на ОСК “Металлист”.