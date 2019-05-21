Найдорожчий футболіст "Шахтаря" пропустить поєдинок проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Донецький “Шахтар” провів заключне в поточному сезоні відкрите тренування для ЗМІ напередодні поєдинку УПЛ із київським “Динамо”, передає УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
Зазначається, що травмований Андрій Тотовицький займався індивідуально, а бразильський захисник “Шахтаря” Ісмаїлі відновлюється після ушкодження в матчі з “Зорею” і завтра не зіграє.
Також відсутність Ісмаїлі на тренуванні підтвердив капітан клубу Тайсон.
“Думаю, ні, тому що сьогодні не тренується (мова про Ісмаїілі — ред.). Ісмаїлі травмований. Він провів практично всі зустрічі в цьому сезоні і зараз заслуговує відпочинку. Повірте, постійно грати на такому високому рівні, як Ісмаїлі, дуже непросто”, — заявив Тайсон.
Зауважимо, що Ісмаїлі є найдорожчим гравцем “гірників”. Transfermarkt оцінює фулбека в 18 млн. євро — на 5 млн. більше за Тайсона.
Додамо також, матч “Шахтар” — “Динамо” стартуватиме завтра о 19:30 на ОСК “Металіст”.