В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В ряде областей Украины в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
"5-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, УНН назвали регионы, где чаще всего горят леса.
В Украине с начала года произошло не менее 596 лесных пожаров.