Найближчими дням в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У низці областей України найближчими днями очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український Гідрометцентр.
"5-8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, УНН назвали регіони, де найчастіше горять ліси.
В Україні з початку року сталося щонайменше 596 лісових пожеж.