В ближайшее время осложнения погодной ситуации не ожидается - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В ближайшие дни в Украине не ожидается осложнений как погодной ситуации, так и осложнений с загрязнением атмосферного воздуха. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.
"Дождей еще долго не будет, это может быть 10, это может быть 15 суток, а температурный режим будет умеренный, скорость ветра уже уменьшилась и продолжает уменьшаться, она будет небольшой в течение ближайших 10 дней. Новых осложнений, как погодной ситуации, так и ситуации с загрязнением атмосферного воздуха химического или радиоактивного ожидать не нужно и их не будет", - отметил он.
Напомним, погрешность информационных ресурсов, которые измеряют уровень загрязненности воздуха, очень высокая, ведь большинство из них являются дистанционными, поэтому ими не рекомендуется пользоваться, ведь это несет дезинформацию среди граждан.